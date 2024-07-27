Davinson Sanchez: 'Oyunu çok soğutuyorlar'

Galatasaray'ın geçen sezon Tottenham'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı başarılı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 32 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.





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