Davinson Sanchez mutsuz: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Brezilya maçında çarpışma sonucu geçici bilinç kaybı yaşayan Davinson Sanchez, Paraguay beraberliği sonrası konuştu. Beşiktaş maçında oynaması beklenen Kolombiyalı stoper, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davinson Sanchez mutsuz: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 09:24
Kolombiya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Davinson Sanchez, CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde oynanan Brezilya maçında rakip kaleci Alisson Becker ile çarpıştı. Yere yığılan başarılı savunmacı, geçici bilinç kaybı yaşadı ve kenara alındı.

Kontrollerinden sonra sağlık durumunun iyi olduğu açıklansa da tedbir amaçlı Paraguay müsabakasının kadrosuna alınmadı. 2-1'lik Brezilya yenilgisinin ardından Paraguay ile 2-2 berabere kalan Kolombiya'da Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Ekvador ve Uruguay mücadeleleriyle birlikte 4 maçtır kazanamadıklarını belirten Davinson, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü birbirimize bakıyoruz ve sahip olduğumuz yetenekleri biliyoruz. Kendimizi dünyanın en iyileriyle ölçtük ve iyi olduğumuzu gösterdik. Bu durumu tersine çevirmenin tek yolu dünyanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu hatırlamaktır. Biz bir takımız. Teknik Direktör Nestor Lorenzo bir liderdir. Ancak onun taktiklerini yorumlayan bizleriz. Tüm hafta çok çalıştık. Her şey bizimle ilgili" ifadelerini kullandı.

DERBİDE 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Kolombiya Milli Takımı'nda zor günler geçiren Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde 11'de olması bekleniyor. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery