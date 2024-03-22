Davinson Sanchez'in dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davinson Sanchez'in dönüş maçı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 10:07
Son güncelleme 22 Mart 2024 10:09
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek.

HATAY MAÇINDA SAHADA

Sabah'ta yer alan haberde; Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.

Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery