Davinson Sanchez'in dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek.
HATAY MAÇINDA SAHADA
Sabah'ta yer alan haberde; Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.
Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
HATAY MAÇINDA SAHADA
Sabah'ta yer alan haberde; Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.
Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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