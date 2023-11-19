Davinson Sanchez ile ilgili flaş iddia: Ölüm tehditleri alıyor

Vinicius Junior'u sakatlayan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'e Brezilya mafyasının ölüm tehdidinde bulunduğu yazıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez ile ilgili flaş iddia: Ölüm tehditleri alıyor
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19 Kasım 2023 12:49
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta hem performansı hem de rakip futbolcu Vinicius Junior'ı sakatlamasıyla bir anda gündeme oturmuştu.

Brezilya basını, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre; Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson'a bu müdahalesinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu.

Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenildi. Ayrıca Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı da haberde yer aldı. 

 
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