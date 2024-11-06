Davinson Sanchez için geliyorlar

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez için geliyorlar
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06 Kasım 2024 09:33
Son güncelleme 06 Kasım 2024 09:34
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında yarın İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılıların oynayacağı bu kritik maçta birçok Avrupa kulübünün gözü Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in üzerine olacak.

4 AVRUPA KULÜBÜ TRİBÜNDE OLACAK

Kolombiyalı stoperi izlemek için 4 Avrupa kulübünün temsilcisi perşembe akşamı İstanbul'da olacak. Başarılı bir Copa America turnuvası da geçiren Davinson'u Tottenham maçında başta Lazio ve Napoli olmak üzere iki İspanyol kulübünün de takip edeceği öğrenildi.

G.SARAY 9.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Eylül 2023'te Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Davinson Sanchez'in sarı kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 10 resmi maça çıkan 28 yaşındaki stoper 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı. 

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