Davinson Sanchez için çok özel maç

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez için çok özel maç
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06 Kasım 2024 13:29
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak.

Ülkesinde başladığı futbol kariyerinde 2016'da Hollanda'nın Ajax takımına transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Sanchez, bir yıl sonrasında Tottenham'a geçti.

Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi.

Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.

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