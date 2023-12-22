Davinson Sanchez, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak mı?

Pazar günü Fenerbahçe deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler Davinson Sanchez'de. Kolombiyalı futbolcunun durumu belli oluyor. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak mı?
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22 Aralık 2023 09:32
Galatasaray'da pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan ancak son antrenmana katılmayan Kolombiyalı stoperin bugünkü idmana çıkması bekleniyor.

Oynama şansı yüzde 80 olan Davinson'un dönüşüyle birlikte Nelsson'un yeniden yedek soyunması bekleniyor. 

 
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