Davinson Sanchez, Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak mı?

Galatasaray'da pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in oynayıp oynamayacağı belli olacak.
Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan ancak son antrenmana katılmayan Kolombiyalı stoperin bugünkü idmana çıkması bekleniyor.
Oynama şansı yüzde 80 olan Davinson'un dönüşüyle birlikte Nelsson'un yeniden yedek soyunması bekleniyor.
Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan ancak son antrenmana katılmayan Kolombiyalı stoperin bugünkü idmana çıkması bekleniyor.
Oynama şansı yüzde 80 olan Davinson'un dönüşüyle birlikte Nelsson'un yeniden yedek soyunması bekleniyor.