Davinson Sanchez'e yakın takip!

Everton ve Napoli, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i yakından takip ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Davinson Sanchez'e yakın takip!
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08 Temmuz 2024 10:29
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nda da önemli işlere imza atıyor.

ABD'de düzenlenen Copa America'da Kolombiya ile yarı finale yükselen tecrübeli stoper performansıyla dikkat çekiyor. Turnuvadaki 4 maçın 4'ünde de 90 dakika oynayan ve bir de gol atan Davinson, Avrupa'da birçok takımın da radarında bulunuyor.

Özellikle Everton ve Napoli'nin deneyimli yıldızın durumunu yakından izlediği aktarıldı. Davinson geçtiğimiz sezonda Galatasaray formasıyla 32 resmi maça çıkıp 3 gol atmıştı.

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