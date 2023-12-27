Davinson Sanchez'e 'kafa' izni!

Galatasaray'da bu ay dört maçta forma giyemeyen Davinson Sanchez'in son durumu ortaya çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'e 'kafa' izni!
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27 Aralık 2023 12:59
Son güncelleme 27 Aralık 2023 13:10
Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta oynanan Kopenhag sınavında 90 dakika oynayan ancak bu ay dört lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Davinson Sanchez, Süper Kupa'da da yok.

27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin durumu camiada merak konusu olurken 'Oynamama nedenleri' ortaya çıktı:

* Davinson Sanchez oynayabilecek durumda. Ancak sakatlığı nüksedebilir. Tam hazır olana kadar riske edilmesin.

* Küskün Victor Nelsson'u geri kazanalım. Böylece piyasa yapar ve satılması kolaylaşır.

Bu görüşler doğrultusunda Sanchez'e 'Kafa izni' verildiği; Kolombiyalı stoperin de Noel tatilini geçirmek üzere ülkesine gittiği öğrenildi.

27 KASIM'DA SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in 27 Kasım'da sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.

Yıldız stoper o tarihten bu yana sadece Kopenhag maçında forma giyebildi. Şampiyonlar Ligi'nin son maçında 90 dakika sahada kalan Sanchez daha sonra ligde Pendikspor, Adana Demirspor, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında forma giymedi. 

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