Davinson Sanchez, derbide oynayacak mı?

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez, derbide oynayacak mı?
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21 Aralık 2023 11:07
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu. Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek Karagümrük maçında kadroya dahil edilmedi.

Karagümrük maçında savunmada Nelsson- Abdülkerim ikilisi görev yaptı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı başarılı stoper, derbide mutlaka oynamak istiyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.



 
 

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