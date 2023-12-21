Davinson Sanchez, derbide oynayacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu. Kopenhag deplasmanında kendisini zorlayan Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi düşünülerek Karagümrük maçında kadroya dahil edilmedi.
Karagümrük maçında savunmada Nelsson- Abdülkerim ikilisi görev yaptı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı başarılı stoper, derbide mutlaka oynamak istiyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.
Karagümrük maçında savunmada Nelsson- Abdülkerim ikilisi görev yaptı. Kadıköy'deki zorlu mücadelede Kolombiyalı futbolcu, Nelsson'dan formasını geri alacak. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı başarılı stoper, derbide mutlaka oynamak istiyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti.