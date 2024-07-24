Davinson Sanchez'den transfer yanıtı!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, verdiği röportajda transfer için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Davinson Sanchez'den transfer yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2024 13:55
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, transfer için konuştu.

"HALA SÖZLEŞMEM VAR"

Ülkesi Kolombiya'da bir röportaj veren 28 yaşındaki savunma oyuncusu, yeniden Premier Lig ekiplerinin radarında olmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu iyi çalışmanın bir yansıması. Ben çok çalışmaya, zorlukların üstesinden gelme yeteneğine ve konfor alanından çıkmaya çok inanan bir insanım. Konfor alanı her zaman olasılıklarınızı sınırlar. Bulunduğunuz yerden çok daha ileriye gidebilirsiniz. Takımlar ve fırsatlar karşınıza çıkar. Önemli takımların radarında olmak sizi gururlandırır çünkü iyi bir iş yaptığınızı bilirsiniz. Hem ben hem de kulüp için en iyisinin ne olduğunu göreceğiz. Hala Galatasaray ile bir kontratım var ve ne karar verilirse verilsin benim iyiliğim düşünülerek verilecek." şeklinde konuştu.



ŞAMPİYONLUK SONRASI FİNAL

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Sanchez, ilk sezonuunda sarı-kırmızılı takım ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Sezonun sona ermesinin ardından Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'ya katılan Sanchez, burada da final oynayan takımın önemli parçalarından biri oldu. Kolombiya, Copa America finalinde uzatmalarda Arjantin'e 1-0'lık skorla kaybetmişti.

ADI GEÇEN TAKIMLAR

Davinson Sanchez'in adı Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası İngiltere'den Everton ve İtalya'dan Napoli ile anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın geçen sezon Tottenham'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı başarılı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 32 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery