Davinson Sanchez'den bir ilk! Tarihe geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ikinci maçında Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Tarihi bir zafer elde eden Cimbom'da, yeni transfer Davinson Sanchez tarihe geçmeyi başardı. İşte tüm detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'den bir ilk! Tarihe geçti
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05 Ekim 2023 08:50
Sarı-Kırmızılı ekip, Premier Lig'in dev takımı Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek dünya basınının gündemine oturdu.

Müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray'da maçın başarılı isimlerinden birisi olan Davinson Sanchez, maçın ardından bir ilke imza attı.

Davinson Sanchez tarihe geçti

Galatasaray'ın dev Manchester United zaferinde birçok futbolcu ön plana çıkarken Davinson Sanchez de maçın etkili isimlerinden birisi olmayı başardı.

Fildişili yıldız, başarılı müdahalelerinin yanı sıra skora yaptığı direkt katkıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Sanchez, Emmanuel Eboue'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta iki asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu ve tarihe geçti. 

 
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