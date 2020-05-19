Trabzonspor bir yandan sezonun kalan 8 karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim Vitoria Guimaraes'te forma giyen Davidson oldu. Türkiye'den Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından paylaştı.
Guimaraes'in hücum oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım "Kariyerini Türkiye'de sürdürecek" iddialarını güçlendirdi.
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Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim Vitoria Guimaraes'te forma giyen Davidson oldu. Türkiye'den Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından paylaştı.
Guimaraes'in hücum oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım "Kariyerini Türkiye'de sürdürecek" iddialarını güçlendirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın