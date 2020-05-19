Davidson'dan Trabzonspor paylaşımı

Türkiye'den Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından Trabzonspor paylaşımı yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Davidson'dan Trabzonspor paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2020 11:09
Trabzonspor bir yandan sezonun kalan 8 karşılaşması için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Bordo-mavili ekibin gündemine giren son isim Vitoria Guimaraes'te forma giyen Davidson oldu. Türkiye'den Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından paylaştı.

Guimaraes'in hücum oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım "Kariyerini Türkiye'de sürdürecek" iddialarını güçlendirdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için