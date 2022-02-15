Davidson, Çin'e transfer oldu

Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin ekibi WH Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davidson, Çin'e transfer oldu
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15 Şubat 2022 18:10
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Davidson Pereira Çin'in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor'da 65 resmi maçta forma giyen Davidson, 18 gol 12 asistlik performans sergiledi. 

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin 2 milyon euro olduğu belirtildi.

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