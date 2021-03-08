Davidson: "Çağdaş hoca gol atacaksın dedi, 2 tane attım"

Alanyaspor'un hücum oyuncusu Davidson, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davidson: 'Çağdaş hoca gol atacaksın dedi, 2 tane attım'
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08 Mart 2021 18:31
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da Davidson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulübeden gelip fayda sağladığı için mutlu olduğunu söyleyen Davidson, "Önce Tanrı'ya, sonra takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar olmadan golleri atamazdım. Bugün takımıma galibiyeti getirdim, bu açıdan mutluyum. Hocam beni dinlendirdi zaman zaman, kulübeden gelip fayda sağladığım için mutluyum. Trabzonspor iyi takım, onlara karşı deplasmanda kazandığımız için mutluyum." dedi.

Çağdaş Atan'ın gol atacağını söylediğini dile getiren oyuncu, "Taktiksel açıdan bazı detaylarımız var, Çağdaş hoca çizgiye bas, top sana gelecek ve gol atacaksın demişti. O bir gol atacaksın dedi, ben iki gol attım, mutluyum." ifadelerini kullandı.



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