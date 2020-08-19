Davide Santon transferi zora girdi

Beşiktaş'ın sağ bek transferi için gündeminde olduğu Davide Santon'un siyah beyazlıların teklifini kabul etmediği iddia edildi.



Sky Italia'nın haberinde bonservisi Roma'da olan Davide Santon'un İtalya'dan ayrılmak istememesi sebebiyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği belirtilirken oyuncunun daha fazla süre alabileceği farklı bir İtalyan takımı planladığı söylendi. Beşiktaş'ın Roma ile prensip anlaşmasına vardığı haberlerinin ardından Santon'un bu transferi istemediği ile ilgili detaylar ortaya çıktı.



Inter'den 2018'de 9.5 milyon euro bedelle alınan Davide Santon, Roma'da 42 maça çıkarken 2 asist yaptı.



