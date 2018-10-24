Spor Toto Süper Lig'de 29 Ekim Pazartesi deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizesporlu Davide Petrucci,dedi.Petrucci, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından Atiker Konyaspor maçında forma giydiğini anımsatarak,diye konuştu.İbrahim Üzülmez'in ardından teknik direktör Okan Buruk ile farklı bir hava yakaladıklarına değinen İtalyan oyuncu,ifadelerini kullandı.Petrucci, Beşiktaş ile deplasmanda zor bir maç oynayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:Rize'de mutlu olduğunu dile getiren Petrucci, şunları söyledi:Yeşil-mavili oyuncu, Okan Buruk ile zaman zaman İtalyanca konuştuğuna da işaret ederek,değerlendirmesini yaptı.