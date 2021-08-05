David Tijanic: 'Göztepe'ye adapte oldum'

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncularından Slovenyalı David Tijanic, takıma adapte olduğunu bildirdi.



Tijanic, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, kulübü çok sevdiğini, herkesin kendisine çok olumlu yaklaştığını belirtti. Belli sebeplerden dolayı kamp sürecinde takımdan bir süre ayrı kalsa da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini bildiren Tijanic, şunları kaydetti:



"Takıma iyi adapte oldum. Şimdi hep birlikte İzmir'de daha da yol katedeceğiz. Saha içerisinde iyi organize olmaya çalışan bir insanım. Sıkı çalışan biriyim. Aynı zamanda bazı yetenek ve teknik içeren şekilde futbol oynamayı seviyorum. Saha dışarısında sakin bir insanım ama eğlenmeyi de severim."



Tijanic, geçen sezon iyi bir performans göstermesinin Göztepe'ye transfer olmasını sağladığını belirterek, "Göztepe'nin çok iyi bir taraftarı olduğunu duydum. Umuyorum ki maça gelecekler ve onların önünde rakiplere karşı mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



