David Silva'nın çocuğuyla birlikte geçirdiği en zor günler...

Geçtiğimiz sezon bebeğinin erken doğması nedeniyle Premier Lig'de kritiik maçları kaçıran Manchester City'nin İspanyol futbolcusu David Silva, İngiliz basınına verdiği röportajda başından geçen korku dolu anları paylaştı.



''HAYATIMIN EN ZOR ZAMANLARIYDI''

Uzun süre yaşam mücadelesi verdikten sonra oğlu Mateo'ya kavuşan Silva, ''Çok zor zamanlardı. Hayatımın en zor zamanlarıydı. Yarın ne olacağını bilmiyorduk. Bilinmezliğin korkusu vardı. Sürekli İspanya'ya gidip geliyordum. Ailenizin yanına bu kadar giderseniz işinize %100 konsantre olamazsınız. Benim bıraktığım anlar oldu ama Mateo bir savaşçı! Manchester City ruhuna sahip!'' sözlerini kullandı.



''FUTBOL SAYESİNDE SORUNLARI UNUTUYORSUNUZ''

Oğlunun sağlığına tam olarak kavuştuğunu belirten İspanyol yıldız, ''Her zaman tek gözümün onun üzerinde olması lazım. Doktorlar iyi olduğunu söylüyor. Çok mutluyum ve yeni sezona %100 hazır olmaya çalışacağım. Bu durum, hayata bakış açımı değiştirdi. Artık hayattaki önceliğim ailem. Futbola bakış açım değişmedi. Futbol çok basit bir şey. Futbol sayesinde rahatlıyor ve sorunlarınızı unutuyorsunuz. Maç bitip soyunma odasına döndüğünüzde ne oldu, iyi mi, ne yapıyor diye sorular sormaya başlıyorsunuz.'' şeklinde konuştu.



''PEP, BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN DAHA FAZLASI''

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'ya da teşekkür eden David Silva, ''Pep, her zaman neye ihtiyacın varsa onu yap dedi. Bana gerçekten büyük yardımı dokundu. Ona her zaman minettar kalacağım. Benim için bir teknik adamdan daha fazlası. Fantastik bir insan. Aile ve futbol arasında kaldığınızda ailenizi seçmeniz gerekebilir ve Guardiola bunu anlayacak birisi.'' dedi.



