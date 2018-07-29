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David Silva'dan transfer sinyali

Manchester City'in İspanyol yıldızı David Silva, yaptığı açıklamada transfere göz kırptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
David Silva'dan transfer sinyali
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29 Temmuz 2018 14:35
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'in İspanyol yıldızı David Siva, 2018 Dünya Kupası sonrası ilk kez konuştu. 

Silva, yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrası tamamen oğluna konsantre olduğunu ifade ederken transer için açık kapı bıraktı ve, "Dünya Kupası'ndan bu yana tamamen oğluma konsantre olmuş durumdayım. Pazar günü Manchester'a döndüm ve futbolu düşünmeye başladım. Kariyerimin sonuna doğru İspanya'ya döner miyim, bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bir teklif olursa, düşünebilirim." dedi.

David Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile çıktığı 40 karşılaşmada 10 gol 14 asistlik performans göstermiş ve mavi-beyazlıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. 
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