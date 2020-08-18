Real Sociedad, 10 yıl boyunca Manchester City formasını terleten ve sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılan David Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.



Bask kulübü, 34 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Valencia altyapısından yetişen David Silva, Eibar ve Celta Vigo'da kiralık oynadıktan sonra Valencia'da 4 başarılı sezon geçirip 28.75 milyon euro bonservis karşılığı 2010'da Manchester City'e transfer oldu.



Silva, 10 sezonda Premier Lig'de 309 maça çıkıp 60 gol attı ve 106 asist yaptı.



