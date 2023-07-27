David Silva kramponlarını astı!

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu David Silva 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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David Silva kramponlarını astı!
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27 Temmuz 2023 16:31
İspanyol yıldız David Silva futbola veda ettiğini açıkladı. 

37 yaşındaki yıldız futbolcu futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. 

Kariyerinde uzun yıllar Valencia ve Manchester City formaları giyen Silva son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu. David Silva aynı zamanda 125 kez İspanya Milli Takımı formasını terletmiş ve 35 gol kaydetmişti. 

İspanyol yıldız 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 İngiltere Premier Lig, 2 İspanya Kupası ve 2 İngiltere Kupası zaferi yaşadı.
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