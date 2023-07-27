David Silva kramponlarını astı!

İspanyol yıldız David Silva futbola veda ettiğini açıkladı.
37 yaşındaki yıldız futbolcu futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.
Kariyerinde uzun yıllar Valencia ve Manchester City formaları giyen Silva son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu. David Silva aynı zamanda 125 kez İspanya Milli Takımı formasını terletmiş ve 35 gol kaydetmişti.
İspanyol yıldız 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 İngiltere Premier Lig, 2 İspanya Kupası ve 2 İngiltere Kupası zaferi yaşadı.
37 yaşındaki yıldız futbolcu futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.
Kariyerinde uzun yıllar Valencia ve Manchester City formaları giyen Silva son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu. David Silva aynı zamanda 125 kez İspanya Milli Takımı formasını terletmiş ve 35 gol kaydetmişti.
İspanyol yıldız 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 İngiltere Premier Lig, 2 İspanya Kupası ve 2 İngiltere Kupası zaferi yaşadı.