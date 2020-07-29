David Silva için Roma derbisi var!

İngiltere'de sona eren sezonun ardından Manchester City'den ayrılacağını açıklayan David Silva'nın Lazio ile görüştüğü iddia edildi.



İspanyol basını, daha önce Roma'nın David Silva'ya teklif yaptığını ancak ezeli rakipleri Lazio'nun da İspanyol oyuncu için devreye girdiğini yazdı. Transferle bizzat teknik direktör Simone Inzaghi'nin ilgilendiği ifade edilirken önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lazio'ya büyük katkısı olabileceği ifade edildi.



Öte yandan David Silva'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ahli ve Al Nasr kulüplerinin de teklif yaptığı da gelen haberler arasında...



34 yaşındaki David Silva, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 38 maça çıkmış ve 6 gol 11 asistlik performans sergilemişti. Kulübü ile sözleşmesi biten deneyimli oyuncu bir süre önce takımdan ayrılarak yeni maceralara atılmak istediğini söylemişti.



