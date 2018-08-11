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David Ospina olmazsa Tolga ile devam!

Kaleci transferinde David Ospina'ya yoğunlaşan ve Kolombiyalı oyuncudan yıllık ücreti konusunda indirim isteyen Beşiktaş Yönetimi bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Milliyet
David Ospina olmazsa Tolga ile devam!
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11 Ağustos 2018 06:23
Kaleci transferinde David Ospina'ya yoğunlaşan ve Kolombiyalı oyuncudan yıllık ücreti konusunda indirim isteyen Beşiktaş Yönetimi bekleyişini sürdürüyor.

Mali koşulların oluşması halinde Ospina'yı kiralık olarak renklerine bağlayacak olan siyah-beyazlılar aksi halde kaleci arayışını noktalayacak.

Kaptan Tolga Zengin'in, LASK Linz maçındaki performansını göz önünde bulunduran yöneticiler, Ospina transferinin gerçekleşmemesi halinde Tolga ve Utku ile yola devam etmeyi planlıyor.

Ospina dışındaki kaleci adaylarının Tolga ve Utku ile aynı seviyede olması nedeniyle siyah-beyazlılar transfere sıcak bakmıyor.




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