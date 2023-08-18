David Okereke'de flaş gelişme

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan David Okereke'nin, İtalya basınında çıkan habere göre takımla antrenmanlara katılmadığı söylendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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David Okereke'de flaş gelişme
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18 Ağustos 2023 10:03
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olma isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmaksızın Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında iplerin gerildiği kaydedildi.

İKİNCİ TEKLİF YOLDA

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Nijeryalı santrfor, Cremonese formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. 



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