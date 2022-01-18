David Neres: "Ajax ile benzer bir takım"

Ajax'tan, Shakhtar'a transfer olan David Neres, Rus temsilcisiyle ilgli ilk izlenimlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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David Neres: 'Ajax ile benzer bir takım'
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18 Ocak 2022 18:28
Shakhtar Donetsk'in yeni transferi David Neres, açıklamalarda bulundu.

Neres yaptığı açıklamada, "De Zerbi'nin topla oynamayı çok sevdiğini fark ettim. Shakhtar, çok hücumcu özelliklere sahip bir takım ve günlük çalışmalarımla ona uyum sağlıyorum." dedi.

Takımın oyun felsefesine değinen Brezilyalı golcü, "Felsefeden bahsedersek, Ajax ile paralellikler çizebiliriz. Ajax da futbolu ve hücum oyununu çok seviyor." açıklamasını yaptı.

Bu sezon kulüpten ayrılan Marlos'a da değinen Neres, "11 numarayı giyeceğim. Bu Marlos'un forma numarasıydı. O kulüpten geçen harika bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

David Neres, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 22 maçta, 4 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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