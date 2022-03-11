David Moyes: "Umarım Putin savaşa son verir"

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın teknik direktörü David Moyes, Rus iş adamı Roman Abramovich'e destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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David Moyes: 'Umarım Putin savaşa son verir'
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11 Mart 2022 21:04
West Ham Teknik Direktörü David Moyes, tüm mal varlığı İngiliz hükümeti tarafından dondurulan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich hakkında konuştu.

İskoçyalı teknik adam yaptığı açıklamada, "Chelsea için inanılmaz zor bir durum. Abramovich orada harika işler çıkardı." dedi.

Moyes ayrıca, "Bu, kimsenin aklına gelmeyecek korkunç bir durum. Umarım Putin bu savaşa bir an önce son verir." açıklamasında bulundu.

İngiliz hükümeti 10 Mart'ta Rus iş adamının tüm mal varlığını dondurmuştu.

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