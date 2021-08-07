David Luiz Avrupa tekliflerini reddetti, ülkesini istiyor

Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği David Luiz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberinde Arsenal'den ayrılarak boşta kalan David Luiz'in ülkesine dönme kararı aldığı belirtildi. 34 yaşındaki stoperin Adana Demirspor da dahil olmak üzere Avrupa'da gelen tüm teklifleri reddeden Luiz'in Flamengo ile imza aşamasına geldiği kaydedildi.



Haberde Adana Demirspor'un David Luiz'e garanti ücret olarak 4 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ancak Brezilyalı oyuncunun Flamengo da karar kıldığı belirtildi.



Büyük çıkışını 2007'de 25 milyon euroya Benfica'dan Chelsea'ye transferiyle yapan 34 yaşındaki David Luiz, daha sonra PSG ve Arsenal de de top koşturmuştı.



