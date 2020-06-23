David Luiz Arsenal ile uzatıyor

Arsenal'de performansı nedeniyle en çok tartışılan isimlerden birisi olan Brezilyalı savunmacı David Luiz ile yeni bir anlaşma yapılmaya yakın olunduğu iddia edildi.



Hafta içinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği konuşulan David Luiz ile Arsenal kulübünün yeni bir anlaşma yapmaya hazırlandığı İngiliz basını tarafından iddia edildi. Manchester City karşılaşmasında oyuna girdikten sonra gole sebep olan, penaltı yaptıran ve oyundan atılan David Luiz'in menajer Mikel Arteta tarafından takımda tutulmak istendiği belirtildi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David Luiz'in sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon olduğu ve bunun kullanılmak istendiği konuşuluyor.



Öte yandan Arsenal'de kiralık olarak forma giyen İspanyol stoper Pablo Mari'nin performansından memnun olunduğu ve bonservisinin alınmaya çalışıldığı iddia edildi.



Yaklaşık 13 milyon pound karşılığında bonservis bedeli ödenerek Pablo Mari'nin önümüzdeki sezon için takıma katılmasının sürpriz olmayacağı da yazılan haberler arasında.



