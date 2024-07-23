David'in menajeri 12M euro istedi, transfer yattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David'in West Ham'a transferinde büyük bir pürüz çıktı.



İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; West Ham United, Jonathan David transferi için Lille ile 35 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı ancak David'in menajerinin 12 milyon euro menajerlik ücreti istemesi sonrası West Ham transferden çekildi.



Bu gelişme üzerine West Ham'ın Brentford forması giyen Ivan Toney için devreye girdiği ifade edilirken, David ile Chelsea'nin yakından ilgilendiği belirtildi.



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşecek.





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