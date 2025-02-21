David Hubert: 'Başımız dik sahadan ayrıldık'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak elenen Anderlecht'in teknik direktörü David Hubert, sahadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.
Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hubert, maçta güzel oyun sergilediklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Karşılaşma boyunca inanmaya devam ettiklerini aktaran Hubert, "Bunu söylemek pek hoş değil ama aslında onurluyum. Bir önceki maça göre güzel sonuç, takım ruhuyla oynadık. Bugün aslında başımız dik sahadan ayrıldık. Üzüntüyle ayrılmıyoruz sahadan. Biz inanmaya devam ettik. Gerçekten 4. dakikada gol yedik, bu bir hata olarak adlandırılabilir ama maç öncesinde söylediğimiz her şeyi şu anda çöpe atmadık. İnanmaya, savaşmaya devam ettik, iyi maç sergiledik." diye konuştu.
Öne geçerek rakiplerini tereddütte bıraktıklarını anlatan Hubert, sözlerini şöyle tamamladı:
"İkinci golde şunu hissettim. Fenerbahçe tereddüt etmeye başlıyor dedim. Statta heyecan başladı, herkes inanmaya başladı fakat bir gol daha yedik. Çocuklar güzel oynadı, bu benim için güzel sinyaldi. Hatalarımızla büyümemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bizi şaşırtan şeyler de olabiliyor. İlk maçtaki sonuca bakınca bu durumda daha iyi bir sonuç belki de bekleyemezdik. Ben koç olarak mutluyum. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip vardı, bunu da unutmamak gerekiyor."
Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hubert, maçta güzel oyun sergilediklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Karşılaşma boyunca inanmaya devam ettiklerini aktaran Hubert, "Bunu söylemek pek hoş değil ama aslında onurluyum. Bir önceki maça göre güzel sonuç, takım ruhuyla oynadık. Bugün aslında başımız dik sahadan ayrıldık. Üzüntüyle ayrılmıyoruz sahadan. Biz inanmaya devam ettik. Gerçekten 4. dakikada gol yedik, bu bir hata olarak adlandırılabilir ama maç öncesinde söylediğimiz her şeyi şu anda çöpe atmadık. İnanmaya, savaşmaya devam ettik, iyi maç sergiledik." diye konuştu.
Öne geçerek rakiplerini tereddütte bıraktıklarını anlatan Hubert, sözlerini şöyle tamamladı:
"İkinci golde şunu hissettim. Fenerbahçe tereddüt etmeye başlıyor dedim. Statta heyecan başladı, herkes inanmaya başladı fakat bir gol daha yedik. Çocuklar güzel oynadı, bu benim için güzel sinyaldi. Hatalarımızla büyümemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bizi şaşırtan şeyler de olabiliyor. İlk maçtaki sonuca bakınca bu durumda daha iyi bir sonuç belki de bekleyemezdik. Ben koç olarak mutluyum. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip vardı, bunu da unutmamak gerekiyor."
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