David Hancko: ''Kalbimize hançer saplandı''

Slovakya Milli Takım oyuncusu David Hancko, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

David Hancko: ''Kalbimize hançer saplandı''
EURO 2024'e veda eden Slovakya'da David Hancko, 2-1 kaybedilen İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzüntüsünü dile getiren Hancko, ''Uzun zamandır futbol için bu kadar üzülmemiştim. Bunun sadece bir oyun olduğunu biliyorum ama özel bir şeye, hayalini kurduğumuz bir şeye çok yakındık. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.'' dedi.

Son dakikada yenilen golle ilgili konuşan Hancko, ''İstediğimiz oldu ama sonunda işler tersine döndü, Bellingham'ın golü kalbimize saplanan bir hançerdi." yorumunda bulundu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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