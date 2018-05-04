David Fizdale, New York Knicks'in yeni koçu oldu!

David Fizdale'in, New York Knicks'in yeni koçu olmak için dört yıllık bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.



New York'ta Perşembe günü Fizdale, Knicks sahibi James Dolan ile bir araya geldi. Ardından Dolan, başkan Steve Mills ve genel menajer Scott Perry ile Fizdale'in kontrat anlaşmaları için onay verdi.



Memphis Grizzlies'e antrenörlük yaptığı tek sezonda Batı Konferansı playofflarına kalan Fizdale, koç arama sürecinin başlangıcından beri New York'un öncelikli hedefiydi.



Fizdale, Perşembe gecesi Los Angeles evine geri döndü ve lig kaynaklarına göre gelecek hafta başlarında bir basın toplantısı için New York'a dönecek. Fizdale, yakında Knicks All-Star pivotu Kristaps Porzingis ile görüşmek üzere Letonya'ya da seyahat etmeyi planladığını söyledi.



Fizdale, 2001-02 sezonundan beri Knicks'in 11., 2010-11 sezonunun başlangıcından bu yana da beşinci antrenörü.



