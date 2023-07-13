NBA'in efsanevi oyuncusu Michael Jordan'ın eski menajeri David Falk, mevcut NBA oyuncularının gereğinden fazla para kazanmasıyla ilgili görüşünü dile getirdi.



1990'larda müşteri listesinde Jordan'ın kendisi de dahil olmak üzere birçok önemli oyuncu bulunan Falk, sistemde kusurlu olarak gördüğü bir noktaya yönelik konuştu.



Falk, NBA'in mevcut sisteminin, yeterli gelir getirmemesine veya bilet satışlarını artırmamasına rağmen "aşırı derecede fazla maaş alan" bir grup oyuncu tarafından tıkandığını söyledi. Falk, bu oyuncuların yetenekli olduklarını kabul etmekle birlikte, sistemdeki kısıtlamalar nedeniyle aşırı para kazandıklarına inanıyor:



"Sistem, gelir getirmeyen, bilet sattırmayan ve buna rağmen çok fazla maaş alan bir grup oyuncu tarafından tıkanmış durumda. Bunlar iyi oyuncular, ancak sistemdeki aptalca kısıtlama nedeniyle yapay olarak fazla maaş alıyorlar."



Falk ayrıca benzer kalibredeki oyuncular arasında ayrım yapılmadığını vurgulayarak, Stephen Curry, Klay Thompson, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jayson Tatum ve Jaylen Brown gibi yıldızlar arasında nasıl ayrım yapılabileceğini sorguladı.



Falk, bu "kaba homojenleştirme" durumunun, basketbol temsil işini tanımlayan heyecanı ve bireyselliği baltaladığını açıkladı.



