David Di Michele: "Zaniolo İtalya'ya dönecek"

İtalya'nın eski yıldızlarından David Di Michele, Nicolo Zaniolo'nun İtalya'ya döneceğini iddia etti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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David Di Michele: 'Zaniolo İtalya'ya dönecek'
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11 Nisan 2024 10:57
Son güncelleme 11 Nisan 2024 10:58
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için flaş bir açıklama geldi.

İtalya'nın eski yıldızlarından David Di Michele, ülke basınına yaptığı açıklamada; Nicolo Zaniolo'nun yeni sezonda Serie A'da forma giyeceğini söyledi.

"OLGUNLAŞMASI GEREKİYOR"

CalcioNapoli24'e konuşan Michele ayrıca, "Zaniolo önemli bir oyuncu. Ancak Zaniolo'nun olgunlaşması gerekiyor." dedi.

Zaniolo ile ilgili sözlerine devam eden eski yıldız, "Roma'dan sonra birkaç yıl kaybetti. İngiltere deneyimi cennet gibi değildi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A DÖNECEK

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan oyuncu, sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

Villa'da bu sezon 34 maçta 3 gol katkısı veren Zaniolo'nun Cimbom ile kontratı 2027'de sona erecek.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Zaniolo, Galatasaray'da oynadığı 11 maçta 5 gol attı, 1 de asist kaydetti. 

 
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