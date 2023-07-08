David de Gea ManU'dan ayrıldı!

Adı Fenerbahçe ile de anılan İspanyol kaleci David de Gea, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'a veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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David de Gea ManU'dan ayrıldı!
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08 Temmuz 2023 16:55
Manchester United'da flaş bir ayrılık yaşandı.

İspanyol kaleci David de Gea, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı.

De Gea yaptığı açıklamada, "Son 12 yılda bana gösterilen sevgi için minnettarım. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giydiğim her anda inanılmaz gurur duydum. Manchester her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki kaleciyle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtiliyordu.

De Gea, 2011 yılında Atletico Madrid'den 25 milyon euro bonservis ücretiyle İngiliz devine transfer olmuştu.

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