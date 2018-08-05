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"David Braz, Türkiye'ye transfer oluyor"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un transferi, Brezilya kulübü Santos tarafından duyuruldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'David Braz, Türkiye'ye transfer oluyor'
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05 Ağustos 2018 17:40
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni bir transfer için sona geldi.

Brezilya Ligi takımı Santos, stoper David Braz'ın Sivasspor'a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Santos'un resmi açıklamasında, 31 yaşındaki David Braz'ın sağlık kontrollerinin ardından anlaşma sağlanması halinde Sivasspor'a imza atacağı belirtildi.

Açıklamanın detayında, David Braz'ın transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun olacağı vurgulandı.

Öte yandan Brezilya basını, Sivasspor için belirlenen satına alma opsiyonunun 1,14 milyon euro olduğunu duyurdu.

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