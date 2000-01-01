David Blatt'in, Knicks'teki sözleşmesi sona erdi

David Blatt'in, New York Knicks ile yaptığı danışmanlık sözleşmesinin Salı günü sona erdiği bildirildi.



Blatt, NBA takımı Knicks ve Westchester Knicks için scout ve oyuncu değerlendirmeleri hizmeti için, sezonun ortasında Knicks'e katılmıştı.



Blatt'in, görevden iyi ve memnun bir şekilde ayrıldığı bildirildi.



Genel menajer Scott Perry ve Allan Houston'ın gelecek sezon Knicks ile rol alması bekleniyor, eski NBA guardı Rod Strickland'ın da Leon Rose başkanlığında takıma katılacağı söylentileri bulunuyor.



