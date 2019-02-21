David Blatt, Anadolu Efes maçında korkuttu

THY EuroLeague'de oynanan Anadolu Efes - Olympiakos maçında Olympiakos'u çalıştırankorkuttu.Maç sırasında yere düşen David Blatt, belinde yaşadığı problem nedeniyle basın toplantısına katılamadı.Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos soyunma odasına gidip Blatt'a geçmiş olsun derken ''David Blatt'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun diliyorum. Kendisi harika bir isim. Kendisine hem koç hem de kişisel olarak çok saygı duyuyorum. Umarım ki sadece maç stresinden yaşanan bir problemdir.'' sözlerini kullandı.Olympiakos Yardımcı Antrenörü Kestutis Kemzura ise maç sonunda Blatt yerine basın toplantısı düzenledi ve Blatt'ın çok zor hareket edebildiğini söyledi.