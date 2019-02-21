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David Blatt, Anadolu Efes maçında korkuttu

Anadolu Efes - Olympiakos maçında Olympiakos Başantrenörü David Blatt, maç sırasında yere düştü ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

Kaynak: Sporx.com
David Blatt, Anadolu Efes maçında korkuttu
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21 Şubat 2019 23:44
THY EuroLeague'de oynanan Anadolu Efes - Olympiakos maçında Olympiakos'u çalıştıran David Blatt, korkuttu.

Maç sırasında yere düşen David Blatt, belinde yaşadığı problem nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

ERGİN ATAMAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos soyunma odasına gidip Blatt'a geçmiş olsun derken ''David Blatt'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun diliyorum. Kendisi harika bir isim. Kendisine hem koç hem de kişisel olarak çok saygı duyuyorum. Umarım ki sadece maç stresinden yaşanan bir problemdir.'' sözlerini kullandı.

Olympiakos Yardımcı Antrenörü Kestutis Kemzura ise maç sonunda Blatt yerine basın toplantısı düzenledi ve Blatt'ın çok zor hareket edebildiğini söyledi.

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