David Beckham'ın büyük hayali: Sergio Ramos!

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Sergio Ramos'u transfer etmek için girişimlere başladı.



AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek olan Sergio Ramos, halihazırda David Beckham ile Inter Miami'ye transferi için görüşmelere başladı. David Beckham'ın Real Madrid'de oynadığı dönemden beri yakın arkadaş olan ikilinin arasındaki görüşmelerin 'prematüre' olduğu da belirtildi.



Sergio Ramos'un Real Madrid'de kalmak istediği ancak bunun için 2 yıllık bir sözleşme istediği bilgisi verildi. Real Madrid'in ise 30 yaş üstü her futbolcuya yaptığı gibi Ramos'a da 1 yıllık sözleşme vermesinin ise imzanın önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.



34 yaşındaki Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio'nun Florida'da özel bir malikanesi olduğu ve bu transferin en büyük avantajının da Ramos ailesinin Miami'yi çok sevmesi olduğunun da altı çizildi.



Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, 2005 yazında henüz 19 yaşındayken 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Ramos, Real Madrid formasıyla çıktığı 659 resmi maçta 100 gol atıp 40 asist yaptı.



