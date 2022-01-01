David Beckham, "Katar'ın Futbol Kaleleri"ni gezdi

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da bulunan eski ünlü futbolcu David Beckham, "Katar'ın Futbol Kaleleri" ismiyle ülkenin turistik noktalarında başlatılan sanat duraklarını gezdi.

David Beckham, 'Katar'ın Futbol Kaleleri'ni gezdi
2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da bulunan eski ünlü futbolcu David Beckham, "Katar'ın Futbol Kaleleri"ni gezdi.

Turnuvayı izleyecek taraftarlara görsel bir şölen de sunmaya hazırlanan Katarlı yetkililer, enstalasyon şeklinde (yerleştirme sanatı) ülkenin çeşitli noktalarında kurulan kalelerle futbolseverlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Beckham'ın da ziyaret ettiği sanat kaleleri, ülkenin kültürel mirası ile futbolu bir araya getiriyor.

Ülkenin 10 noktasında sergilenmeye başlanan kale enstalasyonlarından ikisi Katarlı sanatçılar tarafından oluşturuldu. Diğer sekiz eserde ise turnuvayı daha önce kazanmış olan İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'dan sanatçıların imzası bulunuyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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