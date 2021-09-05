David Beckham'ın oğlu Romeo profesyonel oldu

David Beckham'ın 19 yaşındaki oğlu Romeo, Inter Miami'nin kardeş kulübü olan Fort Lauderdale'de profesyonel oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
David Beckham'ın oğlu Romeo profesyonel oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2021 09:45
David Beckham'ın oğlu Romeo resmen profesyonel futbolcu oldu.

İngiliz futbol yıldızının sahibi olduğu Inter Miami kulübünün kardeş takımı olan Fort Lauderdale FC'de ilk profesyonel imzasını atan Romeo, böylelikle babasının ardından ailenin ikinci futbolcusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde 19. yaş gününü kutlayan Romeo'nun takım arkadaşlarından biri David Beckham'ın Manchester United dönemlerinden takım arkadaşı ve aynı zamanda Inter Miami teknik direktörü Phil Neville'ın oğlu Harvet Neville olacak.

Fort Lauderdale FC ABD'de 3. Lig klasmanında bulunuyor ve şu sıralarda ligin 4. sırasında yer alıyor.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.