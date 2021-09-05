David Beckham'ın oğlu Romeo profesyonel oldu

David Beckham'ın oğlu Romeo resmen profesyonel futbolcu oldu.



İngiliz futbol yıldızının sahibi olduğu Inter Miami kulübünün kardeş takımı olan Fort Lauderdale FC'de ilk profesyonel imzasını atan Romeo, böylelikle babasının ardından ailenin ikinci futbolcusu oldu.



Geçtiğimiz günlerde 19. yaş gününü kutlayan Romeo'nun takım arkadaşlarından biri David Beckham'ın Manchester United dönemlerinden takım arkadaşı ve aynı zamanda Inter Miami teknik direktörü Phil Neville'ın oğlu Harvet Neville olacak.



Fort Lauderdale FC ABD'de 3. Lig klasmanında bulunuyor ve şu sıralarda ligin 4. sırasında yer alıyor.



