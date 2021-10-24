David Beckham'dan tarihi anlaşma!

2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi yüzü olmaya hazırlanan David Beckham, önemli bir gelirin de sahibi olacak.



İngiliz medyasında yer alan haberlerde; bu ayın başlarında Katar'ın başkenti Doha'ya giden, stadyumları gezen ve önemli görüşmelerde bulunan Beckham'ın, Katarlı yetkililerle anlaşma sağladığı belirtildi.



Yapılan anlaşmaya göre; Beckham'ın, gelecek ay, 2022 Dünya Kupası'nın resmi yüzü olduğu resmen açıklanacak. Bunun yanında İngiliz futbol adamının, 10 yıl boyunca ülkenin futboldaki resmi temsilcisi olacağı ifade edildi. Beckham'ın yapılan anlaşmadan yaklaşık olarak 178 milyon euro kazanacağı kaydedildi.



İnsan hakları, kadın hakları, LGBT hakları nedeniyle eleştirilen Katar'da, yetkililerin, taraftarların güvende olacakları ve stadyumlarda LGBT bayraklarının asılmasına izin verileceği yönünde Beckham'a güvence verdikleri belirtildi.



Öte yandan 46 yaşındaki Beckham'ın, Katar'da düzenlenecek dünya kupasının Arap dünyasına olumlu yönde etki edeceğine inandığı bildirildi.





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