David Alaba'ya dev teklif: Yıllık 20 milyon euro!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Real Madrid forması giyen David Alaba'yı kadrosuna katmak istiyor. Suudi ekibi bu doğrultuda, Alaba'ya sezon başına 20 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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David Alaba'ya dev teklif: Yıllık 20 milyon euro!
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14 Aralık 2023 15:49
Real Madridli futbolcu David Alaba'ya ilgi her geçen gün artıyor. Yıldız oyuncuya son teklif Suudi Arabistan'dan geldi. 

YILLIK 20 MİLYON EURO 

Relevo'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Real Madridli 31 yaşındaki oyuncu David Alaba'ya sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklif sundu.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR 

Avusturyalı savunma oyuncusunun şu ana dek teklife cevap vermediği belirtilen haberde, Alaba'nın Real Madrid'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığı, aynı zamanda Carlo Ancelotti'nin Alaba'yı takım içerisinde kilit rolde olan oyunculardan biri olarak gördüğü ifade edildi. 

BENZEMA'YI ALMIŞTI  

Al Ittihad, kulübü geçtiğimiz sezon, Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'yı renklerine bağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI 

Real Madrid ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Alaba, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 2 asist yaptı.

 

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