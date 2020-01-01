David Alaba üzgün ama gururlu

Avusturya kaptanı David Alaba, İtalya'ya elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Alaba açıklamasında üzgün olduklarını ancak sahada gösterdikleri performanstan dolaı gururlu olduklarını belirterek, "Maçın sonuna kadar mücadele ettik, kazanmaya çalıştık. Tüm gücümüzü vermemize rağmen istediğimiz skoru malesef alamadık. Durumu kabullenmek kolay değil. Kelimelerle anlatmak zor ama Avusturya halkı bizimle gurur duyabilir" diye konuştu.



Önlerinde Dünya Kupası Elemeleri olacağını belirten başarılı savunma oyuncusu turnuva bileti almak için aynı istekle çalışacaklarını belirtti.



