Menajer Pini Zahavi, Bayern Münih'in yıldızı David Alaba'yı Real Madrid'e önerdi.



Marca'da yer alan habere göre; David Alaba cephesi ile Bayern Münih arasındaki sözleşme görüşmeleri birkaç ay önce olumsuz sonuçlandı. Alman kulübü, Alaba'nın maaş isteğini düşürmemesi halinde yeni sözleşme önermeyeceğini duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alaba ise kendisine istediği maaşı verecek bir kulüp aramaya başladı.



28 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun şartlarını görüşmek için Madrid'e giden menajer Pini Zahavi, yıllık 20 milyon euro net maaş talebinde bulundu. Koronavirüs nedeniyle kulüplerin mali açıdan zor durumda olması ise Real Madrid'in dahi Alaba'ya bu ücreti vermesinin önünde engel olarak durduğu bilgisi verildi.



Ancak, Zinedine Zidane'ın David Alaba için yönetime bir istekte bulunduğu ve Avusturyalı oyuncuyu sezon sonunda getirmek için Florentino Perez'in fedakarlık yapacağı vurgulandı.



