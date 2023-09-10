David Alaba, Real Madrid'de kalıyor

Transfer dönemi boyunca Real Madrid'den ayrılıp Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan David Alaba, Real Madrid'de kalıcı olmak istiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İki sezon önce Real Madrid'e transfer olan Alaba, Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmüyor.
Alaba'nın Real Madrid'de mutlu olduğu belirtilirken Avusturyalı savunma oyuncusunun Madrid ekibinde kalıcı olmayı hedeflediği belirtildi.
REAL MADRID PERFORMANSI
31 yaşındaki savunma oyuncusu, Real Madrid formasıyla 89 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İki sezon önce Real Madrid'e transfer olan Alaba, Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmüyor.
Alaba'nın Real Madrid'de mutlu olduğu belirtilirken Avusturyalı savunma oyuncusunun Madrid ekibinde kalıcı olmayı hedeflediği belirtildi.
REAL MADRID PERFORMANSI
31 yaşındaki savunma oyuncusu, Real Madrid formasıyla 89 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.