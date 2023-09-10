David Alaba, Real Madrid'de kalıyor

İsmi Suudi Arabistan ile anılan David Alaba, önümüzdeki yıllar içinde Real Madrid'de kalıcı olmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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David Alaba, Real Madrid'de kalıyor
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10 Eylül 2023 16:39
Transfer dönemi boyunca Real Madrid'den ayrılıp Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan David Alaba, Real Madrid'de kalıcı olmak istiyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İki sezon önce Real Madrid'e transfer olan Alaba, Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmüyor. 

Alaba'nın Real Madrid'de mutlu olduğu belirtilirken Avusturyalı savunma oyuncusunun Madrid ekibinde kalıcı olmayı hedeflediği belirtildi. 

REAL MADRID PERFORMANSI 

31 yaşındaki savunma oyuncusu, Real Madrid formasıyla 89 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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