AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

David Alaba: "Potansiyelimiz yüksek"

Avusturya Milli Takımı kaptanı David Alaba, Makedonya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

David Alaba: 'Potansiyelimiz yüksek'
Avusturya'nın EURO 2020'deki ilk maçında Makedonya'yı 3-1 yenmesinin ardından maçın adamı seçilen David Alaba açıklamalarda bulundu.

Potansiyelli bir takım olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Mutluyuz, ilk maçımızı kazandık. Turnuvaya iyi başlamak istiyorduk, 2016'da bunu başaramadık. Şu anda iyi bir takımımız var, potansiyelimiz yüksek. Bugün yedeklerden gelen 2 oyuncumuz gol attı, gördünüz. Çok önemli bir zafer aldık" dedi.

Gruba 3 puanla başlayan Avusturya, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
David Alaba: "Potansiyelimiz yüksek"
Antoine Griezmann: "Fransa Milli Takımı'na damga vurmak istiyorum"
Avusturya siftahı 7. denemesinde yaptı!
Zlatko Dalic: "7 gündür çalışıyoruz ama olmadı"
Mesut Özil'in EURO 2020'de beğendiği isim; "Ne oyuncu"
Gareth Southgate: "Her şey bizim elimizdeydi"
Raheem Sterling: "Müthiş bir performans sergiledik"
İngiltere'yi mutluluğa Raheem Sterling taşıdı!
Eriksen için kötü haber: "Bir daha oynayamaz"
Eriksen'in tedavisine hastanede devam edilecek
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play