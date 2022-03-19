David Alaba: 'El Clasico'lar özeldir'

Real Madrid'in yıldızı David Alaba, Barcelona maçı öncesi konuştu.



Avusturyalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Sadece benim ülkemde değil, tüm dünyada El Clasico'nun özel bir yeri vardır." dedi.



Takımın performansıyla ilgili değerlendirme yapan Alaba, "Takım iyi. Formdayız, iyi bir ritim yakaladık ve bunun sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bu maçı kazanmanın tek bir anahtarı olduğunu düşünmüyorum. Kazanmak için yapmamız gereken birkaç şey var." şeklinde konuştu.



Oynadığı ilk El Clasico ile ilgili de konuşan Tecrübeli stoper, "Bir El Clasico oynamak harikaydı. Benim için iyi bir deneyimdi ve bu sonsuza kadar hafızamda kalacak." diyerek sözlerini noktaladı.



Yıldız oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 37 maçta, 2 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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