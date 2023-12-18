David Alaba'dan Real Madrid'e kötü haber

Real Madrid'in yıldız oyuncusu David Alaba yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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David Alaba'dan Real Madrid'e kötü haber
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18 Aralık 2023 01:43
Son güncelleme 18 Aralık 2023 01:45
Real Madrid'in yıldız defans oyuncusu David Alaba son oynanan Villareal maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmaya devam edememişti.

Yıldız oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı söylendi. İşte Real Madrid'in açıklaması:

"Oyuncumuz David Alaba'ya yapılan testler sonucunda sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacaktır."

Bu sakatlıkla birlikte David Alaba, Thibaut Courtois ve Eder Militao'dan sonra sezonu kapatan 3. oyuncu oldu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 16 resmi maça çıkan David Alaba bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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